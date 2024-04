OM-PSG ‍: Jérôme Leroy déteste ce côté Bisounours

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Ancien du PSG et de l'OM, Jérôme Leroy n'est plus en poste dans aucun club, même s'il regarde attentivement les performances de son fils, Léo, milieu de terrain de Montpellier. Mais qu'on ne lui parle plus du classico.

Cette semaine, et après la victoire du Paris Saint-Germain au Vélodrome, Eric di Meco avait critiqué le comportement des joueurs, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille se disant scandalisé par la franche camaraderie montrée par certains joueurs des deux rivaux historiques de la Ligue 1. Et le consultant de RMC n'est visiblement pas le seul à regretter le bon vieux temps où les footballeurs marseillais et parisiens se haïssaient au moins durant 90 minutes. Dans un entretien accordé à Ouest-France, Jérôme Leroy, qui a porté le maillot du PSG, de l'OM puis de nouveau du PSG, ce qui a engendré une énorme rancune des supporters des deux clubs, estime désormais que cette affiche est totalement aseptisée et n'a plus aucune saveur.

OM-PSG c'est de la NBA sans saveur

Jérôme Leroy: "Pour moi, le PSG n’est pas encore un grand club. La capitale de la France, c’est Paris, mais la capitale du foot, c’est Marseille. Je l’ai appris quand j’ai joué le Classico sous les couleurs de l’OM". (Canal +) pic.twitter.com/E2C3cA9gLz — Actu Foot (@ActuFoot_) March 17, 2019

Sans emploi dans le football depuis qu'il a quitté Châteauroux il y a bientôt quatre ans, n'hésite pas à faire une comparaison peu flatteuse, selon lui, pour les chocs OM-PSG en 2024. « Avant, le Classique, c’était le match à ne pas manquer, le match de l’année. Même ceux qui n’aimaient pas trop le foot le regardaient. Ça chambrait beaucoup, même les arbitres parlaient mal. Maintenant, c’est aseptisé, à l’image du foot, qui devient comme la NBA. Et à l’époque, on jouait tous en même temps, les matches étaient moins diffusés et le dimanche soir sur Canal, c’était la seule fois où tu voyais tes adversaires. Ce qui explique aussi qu’on attendait particulièrement les PSG – OM », rappelle, dans le quotidien régional, un Jérôme Leroy nostalgique d'une époque révolue.