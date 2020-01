OM : Prosper Mendy prêt à foncer à Marseille

Dans : OM.

Parmi les folles rumeurs de l’été, l’Olympique de Marseille a été cité comme une possible destination pour Prosper Mendy.

Ce latéral gauche au parcours atypique évolue en D1 norvégienne à 23 ans, après être passé par les amateurs en Belgique puis la troisième division espagnole. Son profil a en tout cas tapé dans l’oeil de certains recruteurs en France, qui aimeraient bien faire revenir celui qui a notamment évolué chez les jeunes en Seine-Saint-Denis. Sous contrat jusqu’en août 2021 avec Stromsgodset, Prosper Mendy ne demande pas mieux qu’à rejoindre un club de l’élite. Surtout s’il s’agit de l’OM.



« Ça fait vraiment plaisir car je me dis qu’aujourd’hui, tout le travail que j’ai pu mettre en oeuvre a été vu. Mais voilà, tant que rien n’est fait, je préfère garder la tête froide et continuer à travailler sur le terrain, si ça doit arriver, ça arrivera. Si quelque chose de précis était formulé, je pense qu’on m’en aurait parlé, mais si l'intérêt de l'OM s'avère concret, je fonce », a expliqué le jeune sénégalais dans les colonnes de Onze Mondial. Un appel du pied qui risque en tout cas de rester lettre morte pour cet hiver, l’OM n’ayant pas vraiment l’intention de se renforcer alors que son effectif est équilibré, et qu’André Villas-Boas serait déjà content si aucun départ majeur n’intervenait d’ici la fin du mois de janvier. Mais pour l’avenir, et la fameuse doublure nécessaire au poste de latéral gauche, le nom de Prosper Mendy, validé par son homonyme Benjamin Mendy sur les réseaux sociaux, pourrait bien refaire surface.