Benfica-OM ‍: 34 ans après, Vata passe aux aveux

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Avant d'affronter le Benfica Lisbonne dans une double confrontation en 1/4 de finale de l'Europa League, l'Olympique de Marseille se remémore un souvenir délicat face au club portugais en coupe d'Europe.

Marseille va affronter Benfica pour une place dans le dernier carré de l'Europa League. Un match redoutable face à une équipe habituée aux grandes soirées européennes. Notamment dans la fin des années 80 et le début des années 90. À cette époque, le club de Lisbonne va notamment perdre la finale de la Ligue des Champions contre le PSV en 1988. Mais c'est bien deux ans plus tard que l'OM va subir l'un des plus gros scandales de l'histoire de la compétition. Le club de la cité phocéenne a battu le Benfica 2-1 en demi-finale aller. Au retour, alors que les Marseillais gèrent très bien le match, Vata marque sur corner à la 83e minute et envoie les diables rouges en finale contre le grand Milan. Mais sur les images, l'attaquant angolais marque avec l'aide de sa main. L'arbitre accorde tout de même le but et l'OM est éliminé. Même plus de 30 ans plus tard, Vata persiste, il n'a pas marqué de la main et assure dire la vérité.

Vata continue de hanter les souvenirs des Marseillais

𝗦𝗟 𝗕𝗲𝗻𝗳𝗶𝗰𝗮 🆚 𝗢𝗠



🗓️ Nos Olympiens se déplaceront sur la pelouse du 𝗦𝗟 𝗕𝗲𝗻𝗳𝗶𝗰𝗮 🇵🇹 le 𝟭𝟭 𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹 prochain, pour l’𝐚𝐜𝐭𝐞 𝐈 des 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 d’@EuropaLeague ✨#UELdraw │ #UEL pic.twitter.com/sCNDbB7ctA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 15, 2024

« Ce but restera dans l’histoire de Benfica. Beaucoup de gens disent que j’ai marqué de la main. Mais l’arbitre n’a jamais dit que c’était un but de la main. Ce ne fut pas de la main mais de l’épaule. Pourquoi je mentirai 34 ans après » a affirmé l'ancien international angolais (65 sélections) dans une interview pour le média portugais A Bola. Si Benfica va finalement perdre cette finale, cela reste un souvenir douloureux pour les supporters olympiens. À quelques jours d'une nouvelle confrontation entre les deux clubs, celui qui a terminé meilleur buteur du championnat portugais en 1989 (16 buts) ne veut pas avouer, malgré le verdict implacable des images. Marseille espère prendre sa revanche en C3 mais devra se méfier car en face, il y a un homme qui aime particulièrement jouer contre l'OM et les clubs français en général. Un certain Angel Di Maria, déjà tombeur de Rennes et de Nantes la saison passée.