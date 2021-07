OM : Pour Kamara, un géant d’Italie tente un deal osé

Dans : OM.

Boubacar Kamara n’ayant toujours pas prolongé son contrat, l’OM est attentif aux offres pour ne pas laisser partir libre son joueur dans un an.

S’il a été mis à l’isolement et n’a pas pu disputer le match contre l’ASSE mercredi (2-1), Boubacar Kamara a été énormément mis à contribution par Jorge Sampaoli depuis le début de la préparation. Contre Servette, Braga et Benfica, l’international espoir français a joué à chaque fois 90 minutes. L’entraîneur argentin semble particulièrement l’apprécier. Et pourtant. Boubacar Kamara a très peu de chances de rester dans son club de formation, celui de sa ville. Le défenseur central de formation estime que le moment est venu de découvrir l’étranger et repousse les avances de Pablo Longoria. Dans ce contexte, l’OM commencerait à sérieusement réfléchir si une offre d’au moins 20 ME se présentait pour son « minot », révélait L’Equipe il y a quelques jours. Mais alors qu’aucune offre digne de ce nom n’est encore parvenue sur le bureau de Pablo Longoria, un grand club de Serie A devrait passer à l’action. Il s’agit de l’Inter, selon les informations d’Homme du match.

L’Inter propose de l’argent plus Agoumé

Le média révèle un fort intérêt du champion d’Italie, l’Inter. Les nerazzurri ont une stratégie précise en tête : inclure le jeune milieu de terrain franco-camerounais, Lucien Agoumé (19 ans), dans la transaction. La note serait de ce fait moins salée pour le nouveau club de Simone Inzaghi. L’Inter doit transmettre son offre à Pablo Longoria dans les prochains jours. Reste à savoir si l’OM acceptera l’échange. Lucien Agoumé, prêté à Spezia cette saison, est dans le viseur de Marseille depuis quelques temps, mais c'est aussi le cas de nombreux clubs européens venus aux renseignements pour Boubacar Kamara. Pour rappel, le Daily Mail assurait mercredi que le milieu défensif était la priorité de Steve Bruce, l’entraîneur de Newcastle. Les choses semblent enfin s’accélérer pour Boubacar Kamara.