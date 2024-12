Paul Pogba à l'OM, un choix décisif

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Officiellement sans contrat depuis le 30 novembre dernier, Paul Pogba est au cœur de nombreuses rumeurs sur son avenir. Un club de Ligue 1 lui ferme d'ailleurs la porte, de quoi plaider encore un peu plus la cause de l'OM.

En novembre dernier, la Juventus et Paul Pogba officialisaient la fin de leur collaboration. C'est donc en tant que joueur libre de tout contrat que le champion du monde 2018 peut désormais envisager son avenir. Les récentes rumeurs les plus enflammées font part d'un intérêt réciproque avec l'Olympique de Marseille. La presse italienne va jusqu'à dire que tout mène La Pioche à la cité phocéenne. C'est à se demander si la concurrence existe réellement. En Ligue 1, en tout cas, les clubs ne semblent pas enclins à se positionner. C'est notamment le cas de l'OGC Nice.

Paul Pogba à Nice, c'est impossible

🗣️"Honnêtement, je ne crois pas qu'on ait la possibilité de faire venir un Paul Pogba aujourd'hui à Nice."



Invité de « L'Equipe du Soir », Florian Maurice, directeur sportif de l'OGC Nice, a été interrogé sur les possibilités de voir les Aiglons se positionner sur Paul Pogba. Le dirigeant du Gym n'a pas fait durer le suspens. « Très honnêtement, je ne crois pas qu'on ait la possibilité de faire venir un Paul Pogba aujourd'hui à Nice. Il y a beaucoup de clubs qui vont se positionner sur ce dossier-là, même si ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué. Il y aura une concurrence énorme, pas sûr qu'on soit en capacité de faire venir un tel joueur à l'OGC Nice », avoue Maurice qui ferme définitivement la porte à d'éventuelles rumeurs envoyant Paul Pogba sur la Côte d'Azur.

La route semble se tracer de plus en plus pour l'Olympique de Marseille qui frapperait un immense coup en parvenant à engager Paul Pogba. S'il n'a plus joué depuis longtemps, il n'a indéniablement pas perdu le talent qui lui a permis de briller sur la scène internationale. Reste à savoir si ses problèmes extrasportifs ne le perturberont pas trop au moment de rechausser les crampons.