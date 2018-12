OM : Pour 25 ME, l'OM a recruté un leader hors pair cet été

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté pour 25 ME au mercato cet été, Kevin Strootman ne fait pas encore totalement l’unanimité à l’Olympique de Marseille.

Néanmoins, le leadership de l’international néerlandais n’est plus à prouver, lui qui s’était imposé comme un taulier du vestiaire de l’AS Roma. Ancien partenaire du milieu défensif marseillais lorsque ce dernier évoluait au Sparta Rotterdam, Edouard Duplan s’est confié à La Provence sur la mentalité de Kevin Strootman. Et si les supporters olympiens s’inquiètent du niveau de ce dernier, ils peuvent être rassurés sur l’état d’esprit de celui qui est un leader hors pair selon son ex coéquipier.

« Sa mentalité de gagnant m'a impressionné dès son arrivée chez les pros. Il ne supportait pas de perdre le moindre match à l'entraînement. C'était un leader, ce n'est pas pour rien qu'il a eu le brassard à 18 ans. Il le méritait par sa mentalité, donc, et sa façon de s'entraîner. Son positionnement sur le terrain m'impressionnait. J'avais l'impression qu'il n'était jamais en difficulté. Il ne se cache jamais, choisit toujours le bon positionnement. Il se rend les choses faciles. Il n'était jamais en danger avec le ballon. Il a toujours une idée sur la manière dont on doit jouer, sur celle qui nous permettrait d'améliorer notre jeu » explique Edouard Duplan, totalement fan de Kevin Strootman. Et qui ne semble pas vraiment inquiet pour le Néerlandais de 28 ans, malgré son adaptation difficile dans la cité phocéenne.