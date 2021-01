OM : Pol Lirola, Marseille tient son latéral

Dans : OM.

Sur tous les fronts durant ce mercato hivernal, Pablo Longoria est à deux doigts de recruter le latéral droit tant désiré par l’Olympique de Marseille.

Avant la fin du mois de janvier, le club phocéen a pour objectif de s’attacher les services d’un attaquant et d’un défenseur. Pour combler les besoins d’André Villas-Boas en vue de la deuxième partie de saison en Ligue 1, le Head of Football de l’OM pourrait bien faire ses emplettes en Série A. Spécialiste du marché italien, sachant qu’il a été scout pour la Juventus, Sassuolo et l’Atalanta, Pablo Longoria s’intéresse notamment à Pol Lirola au poste de latéral droit. En quête d’un successeur de Bouna Sarr, parti au Bayern Munich l’été dernier, le dirigeant espagnol est convaincu par le talent du joueur de 23 ans. Lui qui a d’ailleurs envie de quitter la Fiorentina, où il joue peu cette saison, pour rejoindre Marseille. C’est en tout cas l’information révélée par Mohamed Bouhafsi.

« Marseille avance sur sa priorité, Pol Lirola. L’OM et la Fiorentina sont proches de trouver un accord autour d’un prêt avec OA pour Lirola. Le latéral droit a déjà trouvé un accord avec l’OM. L’OM a laissé d’autres pistes ouvertes à droite en cas d’échec des négos. L’OM continue les négociations avec le Napoli pour Milik, mais l’OM ne veut pas surpayer pour un joueur libre dans 6 mois. Les négos sont compliquées. Le Napoli sait que Pablo Longoria a ouvert des discussions avec d’autres attaquants européens », a expliqué, sur Twitter, le journaliste de RMC, qui sait que l’OM ne lâchera pas 10 millions d’euros pour recruter Milik cet hiver. Par conséquent, Longoria pourrait se retourner sur Christian Kouamé, le coéquipier de Pol Lirola. Et si c’est le cas, l’OM ferait donc un recrutement complet à la Fio.