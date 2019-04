OM : Pierre Ménès est plutôt cool avec ce Marseille stressant

Dans : OM, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique de Marseille sont passés par tous les états samedi lors du match à Guingamp, l'OM fringant de la première période laissant la place à un OM souffreteux pas loin de se faire punir avant finalement de s'imposer (1-3). Pour Pierre Ménès, même s'il est étonnant de voir la formation de Rudi Garcia passer ainsi du meilleur au pire, force est de constater que le club phocéen tient le rythme et reste en course pour une place européenne et même le podium.

Sur son blog, le consultant de Canal+ est donc sympa avec l'OM. « Marseille a réalisé une première mi-temps très sérieuse et récompensée par deux réalisations : un but de renard signé Gustavo et une très jolie tête d’Ocampos sur un centre de Thauvin. Seulement, après le repos, coupure de secteur côté phocéen. Les Guingampais qui étaient complètement passés au travers de leur première période se sont enfin réveillés. Ils ont réduit le score sur une reprise en angle fermé de Ngbakoto et n’ont pas égalisé pour une poignée de centimètres sur une frappe de Thuram qui a tapé la barre puis la ligne de but. Les Marseillais n’étaient vraiment pas bien pendant tout le second acte mais sur une belle ouverture de Strootman, Germain a inscrit un but aussi joli que libérateur qui a donné au succès marseillais des atours assez flatteurs. Mais bon, ça fait deux victoires consécutives, l’OM reste dans la course et met la pression sur Saint-Etienne... », fait remarquer Pierre Ménès, qui sait qu'à cet instant de la saison, seul le résultat compte.