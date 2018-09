OM : Pierre Ménès adore le caractère de cet OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Tout comme dimanche dernier face à Rennes, l'Olympique de Marseille a joué dimanche soir avec les nerfs de ses supporters, mais cette fois l'OM a été au bout de son sujet en finissant par arracher la victoire contre sa bête noire, l'AS Monaco. Pour Pierre Ménès, même s'il y a beaucoup de choses à revoir dans cette équipe phocéenne, la formation de Rudi Garcia a déjà démontré une sacrée force de caractère. Et cela plaît au consultant de Canal+.

« Ce match n'a pas été incroyable même s'il y a eu cinq buts, ce qui prouve encore une fois qu'il y a une grande différence entre la qualité du jeu et le nombre de buts inscrits... La première période a été très bien maîtrisée par Marseille avec un but Mitroglou, auteur de son meilleur match sous le maillot de l'OM (...) Les Olympiens, qui avaient déjà montré une belle force de caractère la saison dernière, se sont relevés des deux boulettes de Rami. Il faut dire que Monaco a arrêté de jouer après le deuxième but comme souvent par le passé (...) Les Marseillais en ont profité pour revenir, notamment grâce à une remarquable réalisation de Florian Thauvin. Entré en cours de jeu, il a inscrit son troisième but en quatre matchs après un très bel échange avec Sakai. En fin de rencontre, quelques minutes après son entrée en jeu, Germain a profité d'une grosse faute de main de Benaglio pour donner la victoire à son club d'un beau coup de tête. . Sur l'ensemble du match, cette victoire de l'OM ne souffre d'aucune contestation. Les Olympiens ont été supérieurs à des Monégasques qu'il ne faut pas encore enterrer », explique, sur son blog, Pierre Ménès.