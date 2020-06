OM : Pickeu ou Segura ? Ça sent le coup de bluff

Dans : OM.

Toujours à la recherche de son futur head of football, l’Olympique de Marseille pourrait bien accélérer afin de régler ce dossier dans les jours à venir.

C’est tout du moins l’intention de Jacques-Henri Eyraud et de Frank McCourt, selon les informations de La Chaîne L’Equipe. En effet, le média indique qu’une rencontre est prévue ce vendredi entre le président olympien, le propriétaire du club, et Olivier Pickeu. Régulièrement cité comme la piste la plus chaude de Marseille durant le début du mois de juin, celle menant à l’ancien manager général du SCO d’Angers pourrait donc reprendre de l’épaisseur dans les heures à venir. A moins que cette rencontre ne soit finalement pas programmée à l’agenda des trois hommes…

Un match entre Pickeu et Segura ?

Car le son de cloche est bien différent du côté de Foot-Mercato. Effectivement, le média spécialisé indique de son côté qu’il n’y a pas la moindre rencontre de prévue entre Olivier Pickeu, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ce vendredi, ni à Marseille ni ailleurs. Le brouillard reste donc épais à l’Olympique de Marseille, qui tente d’avancer certains dossiers de son mercato (Hassane Kamara, Pape Gueye)… sans directeur sportif, ni head of football. En parallèle, un nom commence à faire du bruit en Espagne, celui de Pep Segura, ancien manager général du FC Barcelone, qui aurait les faveurs de Jacques-Henri Eyraud selon des informations parues jeudi matin. Assurément, les prochains jours devraient permettre d’y voir plus clair à Marseille, où la fin du mois de juin et les premiers jours de juillet seront décisifs avec la sentence du fair-play financier et le passage du club phocéen devant a DNCG. Après ces deux étapes, tout devrait aller plus vite à Marseille, pour le plus grand bonheur d’André Villas-Boas.