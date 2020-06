OM : Pep Segura, le choix final d'Eyraud à Marseille ?

Dans : OM.

Le départ d’Andoni Zubizarreta est officiel depuis plusieurs semaines, mais l’Olympique de Marseille court toujours après son futur Head of football.

Afin de combler le départ du Basque, Jacques-Henri Eyraud souhaite s’attacher les services d’une pointure dont le rôle dépassera celui d’un simple directeur sportif. Dans ce profil, le nom d’Olivier Pickeu a circulé à de nombreuses reprises. Mais ces derniers jours, les rumeurs se sont considérablement calmées autour d’une potentielle arrivée de l’ancien manager général du SCO d’Angers en Provence. Il se murmure que l’Olympique de Marseille privilégierait deux pistes étrangères et l’une d’entre elles pourrait bien mener à Pep Segura.

Selon les informations du site Transfer20, celui qui a quitté le poste de manager général du FC Barcelone le 23 juillet 2019 est « le choix » de Jacques-Henri Eyraud pour le rôle d’Head of football à l’Olympique de Marseille. Il y a tout juste un an, Pep Segura quittait le FC Barcelone à la suite de la grosse tempête au sein de la direction blaugrana, qui avait également amené le départ du vice-président Jordi Mestre. Un ancien Barcelonais pourrait donc en remplacer un autre à l’Olympique de Marseille, même si rien n’est évidemment bouclé. Pour les supporters phocéens, il est grand temps que Jacques-Henri Eyraud s’active en dénichant le futur responsable du sportif à Marseille, le mercato ayant officiellement débuté en France… sans directeur sportif, ni Head of football à l’OM. Cela n’empêche pas le club olympien de s’activer puisque dans la soirée de mercredi, il a notamment été annoncé que Marseille négociait avec Watford la venue de Pape Gueye, l’ancien capitaine du Havre, qui pourrait rallier la cité phocéenne pour une somme comprise entre 2,5 et 5 ME.