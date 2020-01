OM : Personne ne lâchera Marseille, Mandanda l'annonce

Dans : OM.

Annoncé comme titulaire contre Strasbourg, Steve Mandanda en a profité pour clarifier la position de l’ensemble de l’effectif de l’OM face aux rumeurs.

Coupe de France ou championnat, André Villas-Boas ne fera pas tourner un effectif qui n’en a pas forcément les moyens, ce mercredi contre Strasbourg. C’est ainsi que Steve Mandanda sera titulaire pour affronter la formation alsacienne, au cours de l’une des rares semaines à deux matchs pour l’OM cette saison. En plus de cette actualité chargée, c’est aussi en ce moment que se termine le marché des transferts. Plusieurs joueurs marseillais sont cités comme de possibles partants, mais les rumeurs sont repoussées une à une. Une tendance confirmée par le champion du monde marseillais, pour qui personne ne va lâcher prise au cours de la saison.



« Dans le foot, il peut tout se passer, je ne peux pas le nier. Mais l'état d'esprit de ce groupe, c'est que tout le monde veut rester, tout le monde veut terminer cette aventure. Déjà, avant toute chose, on est revanchards par rapport à la saison dernière. Ensuite on a un groupe qui est vraiment solidaire, qui est uni, qui vit bien, avec un staff en qui on a toute confiance et des résultats qui sont plaisants. À partir de là, on a tous envie de rester pour atteindre l'objectif de la Ligue des champions » a prévenu Steve Mandanda en conférence de presse. Une solidarité qui doit faire plaisir à Villas-Boas, qui ne veut pas voir son effectif être amoindri. Au contraire, l’entraineur portugais de l’OM rêve de voir des renforts arriver en fin de saison, histoire de faire bonne figure en cas de qualification pour la Ligue des Champions.