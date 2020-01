OM : Deux rumeurs à Marseille, Senor Mercato les tue d'une phrase

Dans : OM.

Le mercato d'hiver est totalement calme à l'Olympique de Marseille. Et malgré les bruits, cela risque d'être définitivement le cas si l'on en croit les propos d'Andoni Zubizarreta.

Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas l’ont plusieurs fois dit, l’OM était déterminé à ne pas réellement bouger lors de ce mois de janvier, Marseille n’étant décidé à éventuellement recruter que si une offre arrivait pour un joueur actuel et s’avérait impossible à refuser. Cette semaine, L’Equipe avait indiqué que West Ham pourrait surgir avant la deadline afin de recruter Dimitri Payet, ce qui a évidemment fait du bruit du côté du Vélodrome. De même, on évoquait également un possible intérêt du club de Frank McCourt pour Prosper Mendy, défenseur franco-sénégalais du Stromsgodset, FootMercato affirmant qu’Andoni Zubizaretta appréciait énormément celui qui semblait pouvoir devenir la doublure de Jordan Amavi.

Mais ce samedi, en marge du match nul entre l’OM et Angers, le directeur sportif espagnol de l’Olympique de Marseille a été interrogé sur ces dossiers. Et Andoni Zubizaretta a été clair et net. « Tout ce qui se dit est faux », a fermement fait savoir le dirigeant marseillais au micro de Canal+. Sauf grosse surprise, toujours possible dans une dernière semaine de mercato, l’effectif mis à la disposition d’André Villa-Boas n’évoluera pas jusqu’à la fin de l’actuelle saison. Le coach portugais le souhaitait vivement, son voeux sera exaucé même si clairement un attaquant de plus n'aurait pas été du luxe à l'OM.