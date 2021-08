OM : Payet voit un concurrent XXL tourner le dos à Marseille

Dans : OM.

Depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille est intéressé par Thiago Almada. mais le joueur pourrait avoir lui une autre idée pour continuer sa carrière.

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli apprécient beaucoup le profil du milieu offensif du Vélez Sarsfield. Mais au vu de la forme étincelante de Dimitri Payet, les dirigeants de l’OM n’ont pas fait de l’international espoirs argentin une priorité. Il faut dire que Thiago Almada vaut très cher, son potentiel transfert étant estimé à 15 ME hors bonus. De plus, Marseille doit libérer une place d’extra-communautaire puisque les quatre tickets autorisés sont actuellement occupés par Luan Peres, Luis Henrique, Gerson et Dario Benedetto. Dans le dossier Thiago Almada, les tergiversations de l’OM risquent d’être fatales selon Fabrizio Romano.

Atlanta United are working to complete Thiago Almada deal. Agreement reached with Vélez and now talks on personal terms. 🇺🇸🇦🇷 #Atlanta #MLS



Atlanta have also made a bid for €8m + add ons to sign Portuguese striker Ricardo Horta. Braga turned down the proposal. 🇵🇹 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2021

Et pour cause, le spécialiste du mercato affirme que le transfert de Thiago Almada en direction de la Major League Soccer se précise. Effectivement, comme indiqué la semaine dernière, un accord a été trouvé entre Atlanta United et le Vélez Sarsfield pour le transfert de l’international espoir argentin. Jusqu’à présent, il n’y avait pas encore de quoi paniquer dans la mesure où Thiago Almada, d’accord depuis longtemps avec Marseille selon RMC, n’avait pas donné son accord pour rejoindre les Etats-Unis. Les dernières informations faisaient même état d’un refus catégorique du joueur de signer en MLS puisque Thiago Almada avait fait savoir à son entourage qu’il voulait poursuivre sa carrière en Europe.

Almada préfère les Etats-Unis à Marseille

Seulement voilà, la position du joueur a évolué puisque Fabrizio Romano affirme que les discussions sont maintenant très avancées entre Atlanta United et l’entourage de Thiago Almada pour tenter de trouver un accord contractuel. Le dossier de l’international espoirs argentin pourrait donc définitivement se refermer pour Pablo Longoria, qui souhaitait dégraisser (Radonjic, Caleta-Car, Benedetto) avant de recruter un potentiel concurrent à Dimitri Payet. Dans le futur, le Réunionnais ne devrait donc pas avoir à composer avec la concurrence du prodige Thiago Almada, sauf retournement de situation.