Mercato : Thiago Almada détourné de l'OM par Atlanta

Annoncé comme proche de l'Olympique de Marseille, Thiago Almada va s'engager très rapidement avec le club nord-américain d'Atlanta United.

L’Argentine ayant été éliminée des Jeux Olympiques de Tokyo, suite à sa défaite ce mercredi contre l’Espagne, le dossier Thiago Almada s’est subitement accéléré. Alors que le joueur argentin étant annoncé comme proche de l’Olympique de Marseille, un accord entre Pablo Longoria et Almada ayant même été évoqué par RMC, c’est l’Atlanta United qui a finalement raflé la mise. Selon César Luis Merlo, journaliste pour Tyc Sports et SuperDeportivo, le club argentin de Vélez a accepté le transfert de son milieu offensif, et au retour du Japon, le joueur de 20 ans va passer sa visite médicale et signer avec le club engagé en Major League Soccer. Une information que Fabrizio Romano a confirmée, le journaliste italien précisant que l'officialisation de ce transfert de Thiago Almada est désormais imminente.

En début de semaine, il s'était dit que le milieu de terrain avait refusé de rejoindre Atlanta, préférant signer à l'Olympique de Marseille. Mais visiblement, cette rumeur était infondée, puisque du côté des médias argentins on affirme que Thiago Almada avait accepté les conditions contractuelles proposées par le club de MLS. Pour ce transfert, on évoque un montant autour de 20 millions d'euros, Vélez ayant cédé la totalité des droits sur son joueur. Pablo Longoria a beau être malin, dans ce dossier il n'a pas eu gain de cause, les dirigeants argentins ayant clairement préféré une offre cash sans avoir à se prendre la tête avec différentes clauses.