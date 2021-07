OM : Payet vise un double 100 légendaire !

Dans : OM.

Affûté et décisif lors de cette préparation estival, Dimitri Payet est déterminé pour la saison à venir. Le meneur de l’OM nourrit de grandes ambitions.

Si l’OM s’est déjà renforcé au milieu et dans le secteur offensif, et va continuer de le faire, Dimitri Payet n’a pas l’intention de laisser sa place de titulaire. Le numéro 10 veut jouer un rôle important dans l’équipe de Jorge Sampaoli. Il le prouve durant la préparation estivale. Dimitri Payet a déjà inscrit trois buts en quatre matchs, contre Sète, Braga et Benfica. Le dernier en date, dimanche, montre que l’ancien joueur du LOSC est en grande forme physique. Il est à l’origine, avec une magnifique transversale pour Luis Henrique, et à la conclusion, après une grande course, une belle feinte de frappe et un tir du pied gauche. Comme les observateurs le constatent, Dimitri Payet est affûté « comme rarement ». Ses kilos et les moqueries sur son poids sont de l’ordre du passé. Le créateur de l’OM est plus que motivé, d’autant qu’il a un objectif clair en tête.

100 buts, 100 passes décisives

Dimitri Payet s’est donné une mission depuis quelques mois : atteindre les 100 buts et les 100 passes décisives en Ligue 1 avant de raccrocher les crampons. Un magnifique double-double. Son compteur affiche actuellement 87 réalisations pour 94 offrandes dans le championnat de France. À 34 ans, Dimitri Payet est conscient qu’il doit être sérieux pour remplir cet objectif personnel. Surtout que l’OM vise le podium, pour retrouver la Ligue des champions. L’Equipe précise que Dimitri Payet est conscient qu’il ne peut plus se permettre de « bouder » comme il l’a fait par le passé. Jorge Sampaoli ne le laisserait pas faire. Le meneur de l’OM a pour habitude de briller une année sur deux. Après un dernier exercice en demi-teinte, la saison à venir semble réserver de belles surprises. Pour l’instant.