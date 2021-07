OM : Payet, la meilleure recrue de l’été

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille a poursuivi sa préparation au Portugal, comme de nombreux clubs français, avec un nul face au Benfica (1-1).

Le seul but de l’OM a été inscrit par un Dimitri Payet intenable, et dont l’action a épaté les fans provençaux. A l’origine du changement d’aile qui a illuminé le jeu, le Réunionnais a piqué un sprint pour se retrouver au second poteau et conclure l’action d’un enchainement parfait. Des jambes, de la vista, de la justesse technique et de l’efficacité, tout est réuni pour voir un grand Dimitri Payet. Cette forme a en tout cas mis le sourire à tous ceux qui suivent le football, tant il est agréable de voir le meneur de jeu fait étalage de ses qualités quand il est affuté comme ça.

On peut dire ce qu’on veut sur Payet mais une chose est sûre on peut pas remettre en cause son talent ! — Bruce Grannec (@BruceGrannec) July 25, 2021

Qu'est-ce qui va empêcher Dimitri Payet de ne pas uriner sur la Ligue 1 à 34 ans et 80 kilos ?



Je vous le demande. — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 25, 2021

Le changement d’aile de Payet pour Luis Henrique combiné à sa projection et à la finition derrière.. on a de plus en plus l’impression d’être sur l’année bissextile d’un grand Dimitri. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) July 25, 2021

Luis Henrique et Payet pic.twitter.com/sq1BFRlgcx — Roronoa 🙅🏾‍♂️🇧🇷 (@Roronoa_qlf) July 25, 2021

J’ai enfin compris le schéma tactique de Sampaoli, j’ai vu le tableau dans le vestiaire, il y avait écrit « donnez le ballon à Payet et dites inchallah » — Frank McCourt (@FrankMcCourtoff) July 25, 2021