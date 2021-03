OM : Payet version « Comme j’aime », c’est l’effet Sampaoli

Dans : OM.

Depuis le début de la saison, l’hygiène de vie de Dimitri Payet a souvent été au cœur des crispations à l’OM.

Après une saison réussie sous les ordres d’André Villas-Boas, le Réunionnais de l’OM s’est laissé aller et est malheureusement revenu du confinement de mars 2020 avec des kilos en trop. Peu à son avantage cette saison, Dimitri Payet a été largement critiqué pour son hygiène de vie. La venue de Jorge Sampaoli il y a quelques semaines a cependant été bénéfique à l’international tricolore. Et pour cause, dans des photos publiées ce week-end par le compte Twitter officiel de l’Olympique de Marseille, on peut apercevoir que Dimitri Payet est désormais très affûté. En l’espace de seulement quelques semaines, l’ancien meneur de jeu de West Ham s’est refait une condition physique, ce qui laisse augurer de belles choses dans l’optique des derniers matchs de l’année et surtout en vue de la saison prochaine.

The 𝙜𝙧𝙞𝙣𝙙 goes on, Olympiens ⚪️🔵 pic.twitter.com/MaZsxbD2xb — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) March 28, 2021

Joueur clé de Marcelo Bielsa il y a six ans, Dimitri Payet a bien l’intention d’être déterminant aux yeux de Jorge Sampaoli. Le Réunionnais le sait, Pablo Longoria n’hésitera pas à faire le ménage au sein de l’effectif cet été et les « Marseillais à vie » que sont Payet et Mandanda sont en danger. L’ancien Nantais met ainsi toutes les chances de son côté afin de convaincre son entraîneur et son président, lesquels marchent main dans la main au mercato, de le conserver. Cette métamorphose physique a en tout cas d’ores et déjà comblé les supporters de l’OM, lesquels sont bienveillants à l’égard de Dimitri Payet pour une grande majorité dans la mesure où ils savent ce que le n°10 de Marseille peut leur apporter lorsqu’il est en forme. Un retour au top physiquement qu’il faudra confirmer sur le terrain à l’occasion de la réception de Dijon à l’Orange Vélodrome dimanche prochain.