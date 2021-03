OM : Sampaoli alerté sur l'arnaque Payet

Dans : OM.

Depuis sa prise de fonctions à l’OM il y a deux semaines, Jorge Sampaoli s’appuie beaucoup sur Dimitri Payet.

En soutien d’Arkadiusz Milik, le n°10 de l’Olympique de Marseille a un rôle central à jouer dans le dispositif tactique en 5-3-2 de Jorge Sampaoli. Plus en jambes qu’en début de saison, Dimitri Payet n’a toutefois pas réussi à se montrer décisif durant les trois matchs dirigés par Jorge Sampaoli. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024, Dimitri Payet sera-t-il amené à être un cadre de l’entraîneur argentin la saison prochaine ? Pour l’heure, le mystère est entier alors que Pablo Longoria n’a pas l’intention de faire de cadeaux lors du prochain mercato, y compris aux « Marseillais à vie » que sont Steve Mandanda et Dimitri Payet. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a par ailleurs alerté Jorge Sampaoli sur le cas Payet, un joueur capable de se montrer sur quelques matchs mais rarement de tenir la distance à ses yeux.

« Il va falloir qu’il s’adapte et qu’il fasse un bilan des compétences de son équipe. Il y a des limites dans ce groupe et des mec qui ne lui rendront pas. Il ne faut pas que Sampaoli soit leurré par le niveau de certains, qui vont beaucoup donner une ou deux semaines. Mais attention, sur le long-terme, ça ne pourra pas. Evidemment, je pense à Payet et des mecs comme ça. Il ne devra pas se tromper sur les hommes » a lancé le polémiste de l’After Foot, très critique depuis des années avec Dimitri Payet en raison de l’irrégularité consternante de l’international tricolore, extrêmement doué techniquement mais qui n’a jamais réussi à être concentré à 100 % au fil de sa carrière. Un défaut que Marcelo Bielsa avait réussi à gommer le temps d’une saison et que Jorge Sampaoli tentera également d’atténuer le plus possible afin de faire du Réunionnais un homme fort de son OM.