OM : Payet trop gros, ça clashe en direct sur TF1

Dans : OM.

Ce mardi soir, Dimitri Payet sera attendu au tournant par André Villas-Boas ainsi que par les supporters de l’OM face au FC Porto en Ligue des Champions.

Sur le banc contre Manchester City il y a une semaine, l’international réunionnais devrait débuter ce mardi soir. Probablement aligné sur l’aile gauche, le Réunionnais aura la pression. Car ces dernières semaines, et malgré un but inscrit contre Lyon avant la trêve internationale, les critiques ne cessent de s’abattre sur l’ancien meneur de jeu de West Ham et de l’Equipe de France. Sa méforme lui est notamment reproché, lui qui semble afficher quelques kilos superflus. Attention tout de même que cela ne tourne pas à l’acharnement puisque même TF1 s’y met…

Habitué aux petites provocations sympathiques et légères de prime à bord, l’émission de Jean-Luc Reichmann « Les 12 Coups de Midi » a proposé une question sur Dimitri Payet à l’un des candidats. « Qu’a fait Dimitri Payet afin de prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille » a-t-il été demandé lors d’une émission spéciale Halloween. Et alors que la bonne réponse était évidemment « diviser son salaire par deux », l’autre proposition a certainement dû fait rire jaune le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. En effet, la réponse cachée était « ne plus manger de fast-food ». Un énorme troll qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, et qui est automatiquement remonté aux oreilles de Dimitri Payet. Focus sur le match à Porto, le Réunionnais semble toutefois déterminé à réagir et prouver à ses détracteurs qu’il en a encore sous le pied, comme il l’a indiqué en conférence de presse lundi soir. « Quand on est un peu moins bon, il faut savoir l'accepter, se remettre en cause, chose que je fais personnellement. Je sais qu'il n'y a que le travail pour faire en sorte d'être plus performant, plus décisif » a-t-il notamment lancé. Réponse attendue sur le terrain ce mardi à Porto…