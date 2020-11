OM : Payet plus apte pour le foot ? Il va répondre contre Porto

Dans : Ligue des Champions.

Dimitri Payet sait l'importance du match Porto-OM. Et le joueur olympien brutalement attaqué sur sa forme physique sait qu'il doit rapidement répondre sur le terrain.

L’Olympique de Marseille doit saisir sa chance ce mardi soir (21h) à Porto. En cas de défaite face à l’ancien club d’André Villas-Boas, les Phocéens seraient sur une ahurissante série de 12 matchs consécutifs perdus, et surtout ils seraient presque à la trappe en Ligue des champions, et déjà dans le dur pour la place de troisième de groupe qualificative pour l'Europa League. Le numéro 10 olympien, qui a débuté sur le banc la semaine dernière contre Manchester City, espère revenir en forme et contribuer à la révolte marseillaise. Chose qu'il n'a pas su faire lors de la première journée contre l'Olympiakos.

Interrogé sur sa situation personnelle, et les critiques de plus en plus virulentes à son encontre, y compris au sein des supporters de l'OM, Dimitri Payet a répondu sans détour. « Je pense que la critique fait partie du jeu. Forcément, quand on est un peu moins bon, il faut savoir l'accepter, se remettre en cause, chose que je fais personnellement. Je sais qu'il n'y a que le travail pour faire en sorte d'être plus performant, plus décisif », a confié le meneur de l'Olympique de Marseille. Depuis le début de saison, l’ancien joueur de West Ham a marqué un but (à Lyon) et délivré une passe décisive (à Paris), à chaque fois dans des matches importants. Alors pourquoi pas profiter de ce rendez-vous européen pour être de nouveau décisif ? L’OM en aura bien besoin face au champion du Portugal, un match que Payet qualifie de « dernière chance » si l'OM veut continuer à croire à une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.