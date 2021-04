OM : Payet s’est fait griller, Sampaoli lui a passé un savon

Dans : OM.

Pour ses premières semaines aux commandes de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli n’est pas satisfait du rendement de Dimitri Payet. L’entraîneur argentin s’est expliqué avec son milieu offensif pour lui communiquer ses attentes.

En conférence de presse aussi, Jorge Sampaoli peut devenir offensif. Le coach de l’Olympique de Marseille s’est montré transparent au moment d’évoquer les performances de son équipe. Et pour le moment, après trois matchs dirigés en Ligue 1, l’Argentin n’est pas du tout satisfait par la production de ses hommes. Jorge Sampaoli estime que son équipe n’a pas encore le niveau technique pour appliquer sa philosophie de jeu. Notamment parce que Dimitri Payet ne fait pas le nécessaire pour porter les siens. Le technicien a en effet souligné l’inconstance de son milieu offensif à qu’il a réclamé beaucoup plus d’efforts devant les médias, mais aussi lors d’un entretien privé durant lequel le Réunionnais n’a pas été ménagé.

Sampaoli attend beaucoup plus

« Je connais les capacités de Payet. Je lui ai parlé, il sait qu’il est loin de ce qu’on attend de lui aujourd’hui, a confié Jorge Sampaoli. Il faut qu'il retrouve une forme mentale et physique pour être de nouveau ce joueur décisif, qui a fait tant de différences par le passé. En tant qu’entraîneur, mon travail est de tirer le meilleur de chaque joueur. Si on arrive à exploiter le plein potentiel de Dim, il est évident que l’équipe jouera mieux en attaque. Parce qu’il possède un énorme talent, et une belle vision du jeu. Son irrégularité actuelle fait qu'on ne voit pas le meilleur Payet sur le terrain, mais il va essayer de revenir à son meilleur niveau et d'être décisif. » Les premiers effets de cette discussion sont déjà visibles puisque Dimitri Payet a récemment perdu quelques kilos. Ses efforts seront peut-être récompensés dès dimanche soir face à la lanterne rouge Dijon.