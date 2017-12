OM : Payet ne veut plus voir l'OM perdre contre l'OL et Monaco

Dans : OM, Ligue 1, Monaco, OL.

A l'heure du premier bilan à mi-parcours, l'Olympique de Marseille fait un brillant quatrième de Ligue 1 derrière le PSG, l'OL et Monaco. Pourtant, du côté de l'OM on estime que la situation pourrait être encore plus glorieuse si le club phocéen n'avait pas perdu contre ces deux mêmes clubs. Pour Dimitri Payet, il est évident que lors de la phase retour, l'Olympique de Marseille n'aura pas le droit à l'erreur face à ces deux formations qui se déplaceront au Vélodrome, ce qui sera évidemment un avantage.

« Le bilan est satisfaisant. Si nous avions concrétisé notre contenu à Lyon, la première partie de saison aurait été très bonne. Nous avons atteint aussi notre objectif en Ligue Europa mais il faudra faire mieux, parce que nous avons trois points de retard. Nous avons perdu à Monaco et à Lyon et ils sont devant nous. Donc, c’est bien, mais il faudra faire beaucoup mieux, notamment dans ces matches décisifs », prévient, dans La Provence, un Dimitri Payet revanchard et décidé à ne pas laisser l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco devancer l'OM dans la course au podium et à la Ligue des champions.