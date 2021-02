OM : Payet n'est plus gros, fini de le martyriser

Dans : OM.

Extrêmement décrié en raison de sa méforme physique et de ses prestations décevantes, Dimitri Payet est enfin de retour à un bon niveau.

Impliqué sur les trois buts de l’OM contre Nice en milieu de semaine dernière, le Réunionnais a retrouvé le chemin des filets face à Nantes ce week-end. Replacé dans un rôle de meneur de jeu par Nasser Larguet depuis deux matchs, Dimitri Payet retrouve des jambes et prouve qu’il est indiscutablement le leader technique de Marseille lorsqu’il est dans de bonnes dispositions. Au micro de RMC, Jérôme Rothen a salué le retour en forme de l’international français. Des progrès à confirmer cette semaine avec deux grosses affiches coup sur coup contre l’Olympique Lyonnais au Vélodrome puis sur la pelouse de Lille.

« Payet, on l’a aussi pas mal de fois décrié mais sur ce match face à Nantes, il était en jambes. Il est mieux physiquement et ça se voit, ça se ressent techniquement. Déjà, c’est lui qui égalise avec une offrande de Nagatomo mais derrière il y a des gestes techniques. Là, il est plus réactif, plus vif. Je veux le mettre comme taulier sur ce match. Il a une qualité technique bien supérieure aux mecs qui l’entourent et ça se ressent dans le jeu de l’Olympique de Marseille » a apprécié Jérôme Rothen, qui n'a pas toujours été tendre avec Dimitri Payet par le passé mais qui reconnait bien volontiers que l’ex-meneur de jeu de West Ham est revenu à un niveau très intéressant. De toute évidence, le nouveau coach olympien Jorge Sampaoli, disciple de Marcelo Bielsa, devrait s’appuyer sur celui qui était à l’apogée de sa carrière sous les ordres d’El Loco…