OM : Le grand Marseille est de retour, Malleville y croit fort

Dans : OM, Ligue 1.

Privé de quatre joueurs majeurs depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille enregistrait dimanche soir le retour de Boubacar Kamara.

Et celui-ci a été plus que gagnant puisque le défenseur phocéen a réalisé un match XXL, couronné par un but inscrit en tout début de match. Face au PSG, Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet signeront également leurs retours et vont automatiquement améliorer la compétitivité de l’équipe. Autant de signes qui incitent René Malleville à se montrer optimiste pour la suite des événements, malgré le déplacement délicat qui se profile à Paris la semaine prochaine…

« L’OM était un peu patraque avec tous les absents. Mais face à Strasbourg, un premier joueur majeur est revenu avec Kamara et il a marqué, c’est un signe. Je suis résolument optimiste car je me dis que quand Thauvin, Payet et Alvaro vont revenir, ça va le faire. Je veux rester optimiste. Le signe indien que Kamara nous a envoyé en revenant et en marquant, j’y crois. Néanmoins, on n’a pas fait un très grand match. On a gagné 2-0 mais on s’est mis incroyablement dans la difficulté tout seul. On va garder le positif, on est quatrième. On se contente de peu mais les temps sont difficiles donc je m’en contente. Dimanche, on va à Paris, ce sera une autre paire de manche » a indiqué le supporter emblématique de l’OM au Phocéen. Concernant Florian Thauvin en revanche, il faudra attendre fin décembre voire début janvier 2020…