OM : Payet humilié par Tudor, Marseille bouillonne !

Par Corentin Facy

Grand artisan de la qualification de l’OM en Ligue des Champions, Dimitri Payet n’a pas été appelé par Igor Tudor pour entrer en jeu face à Tottenham mardi soir lors de la « finale » du groupe.

En fin de match, l’Olympique de Marseille avait besoin d’un but pour se qualifier en 8es de finale de la Ligue des Champions. Igor Tudor a bel et bien procédé à des changements offensifs avec les entrées en jeu de Luis Suarez ou encore de Cengiz Ünder. Mais à l’instar de Gerson, Dimitri Payet s’est échauffé toute la seconde période sans jamais entrer en jeu. Une véritable humiliation pour le capitaine olympien, grand artisan de la qualification de l’OM pour la Ligue des Champions sous Jorge Sampaoli la saison passée. De toute évidence, cette décision signée Igor Tudor ne passe pas chez les supporters olympiens mais également chez une large partie des observateurs. Au micro de RMC après la rencontre, la légende marseillaise Mamadou Niang a critiqué la gestion de Dimitri Payet par Igor Tudor.

Payet ne joue pas, polémique à Marseille

« Je pensais qu'à 30 minutes de la fin, il allait faire redescendre Guendouzi et faire entrer Payet. Ça aurait été un changement plus intéressant. Il ne l’a pas fait, je ne sais pas à quoi il pensait en faisant ses changements. Tu sais que tu as un bloc bas, avec la qualité technique qu’a Dimitri, tu peux apporter des ballons dans la surface, frapper de loin, frapper les coups francs et les coups de pied arrêtés » a pesté l’ex-attaquant de l’Olympique de Marseille, cruellement déçu pour Dimitri Payet mais également pour l’OM, car la qualité technique de l’international français aurait pu débloquer la situation en faveur de Marseille. Un avis partagé par Habib Beye, qui a carrément supplier Igor Tudor de faire entrer Dimitri Payet pendant la rencontre sur l’antenne de Canal +. L’ancien capitaine et défenseur droit de Marseille n’a cependant pas été entendu par le technicien croate.

Les choix d'Igor Tudor de plus en plus contestés

Le seul joueur pour qui je suis vraiment triste, c'est Payet. Le gars probablement le plus motivé par le match, l'échéance et la qualif, qui reste sur un très bon match samedi et qui, on dira ce qu'on voudra, fait partie des mecs qui peuvent te sortir un geste de nulle part — On Mouille Le Micro ! (@OMLM_Officiel) November 1, 2022

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a rejoint le mouvement. Pour l’éditorialiste, il est clair que dans les vingt dernières minutes, une entrée en jeu de Dimitri Payet aurait été bénéfique à l’Olympique de Marseille. « Il préfère mettre Ünder car il court plus que Payet, il centre, il frappe mais il n’a pas fait grand-chose. J’étais pour que Payet entre une demi-heure. Je pense que Payet a le droit à sa demi-heure sur ce match. Et je ne sais pas si tu n’as pas perdu Payet maintenant pour la fin de la saison… Comment tu le récupères maintenant ? Il reste une vingtaine de matchs, comment tu le concerne ? Comment tu vas repartir avec lui ? L’OM doit recoller et être dans le top 5 avant la Coupe du monde sinon ça risque d’être très compliqué pour tout le monde » a lancé Daniel Riolo, pour qui la dynamique n’est vraiment pas bonne à Marseille, d’autant que les choix d’Igor Tudor sont de plus en plus fortement contestés par les supporters ainsi que les observateurs.