OM : Payet fait un choix pour sa fin de carrière

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Une nouvelle fois absent contre Lille dimanche après-midi, Dimitri Payet en grande forme depuis le début de la saison, ne veut plus prendre aucun risque. Au grand dam de Jorge Sampaoli.

Dimitri Payet multiplie les absences depuis quelques semaines. Auteur d’un début de saison impressionnant avec déjà cinq buts en championnat, le meneur de jeu est freiné par des petites blessures. Absent consécutivement à Monaco puis à Moscou en raison d’une gêne à la cuisse, il avait fait son retour contre Rennes au Vélodrome. Il a ensuite de nouveau été ménagé à Angers, avant de rejouer deux matchs en intégralité contre Lens et Galatasaray. Puis surprise, à l’annonce du groupe contre Lille, le numéro 10 n’était pas sur la liste. Encore une fois. Il souffre d’une contraction au mollet, qu’il aura le temps de soigner pendant la trêve internationale. Dimitri Payet n’arrive plus à enchaîner. Son absence a fait très mal contre le LOSC dimanche (défaite 2-0). « L’absence de Dimitri est très difficile à remplacer », a avoué Jorge Sampaoli après le match.

Payet ne prend plus de risques

Selon différentes sources, Dimitri Payet aurait pris une décision pour cette saison et pour celles à venir. Il veut beaucoup plus écouter son corps, refuse désormais de jouer tous les matchs. Le but étant d’éviter à tout prix une longue blessure. « Dimitri n’a pas voulu prendre de risques », avait d’ailleurs déclaré son entraîneur après le match contre l’AS Monaco. L’international français sait qu’il a 34 ans et qu’il ne peut plus faire comme s’il en avait 20. Il faudrait donc s’attendre à voir Dimitri Payet évoluer très souvent qu’un match sur deux. Le rythme avec la Ligue Europa semble trop dur à tenir pour le Réunionnais. Une très mauvaise nouvelle pour l’OM et Jorge Sampaoli car Amine Harit, par exemple, ne convainc pas vraiment. Heureusement, Arkadiusz Milik fait son retour. Pablo Longoria, lui, travaille déjà sur le prochain mercato pour pouvoir fait souffler Payet sans trembler. Ce n’est pas une mince affaire.