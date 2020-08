OM : Payet chambre avec zéro trophée, ça part en clash

Dans : OM.

Dimitri Payet a chambré le PSG après la défaite en finale de la Ligue des champions, et si cela a fait rire à l'OM, de l'autre côté on s'étonne que Payet fasse le malin.

« Une histoire ⭐️ Un club @OM_Officiel Une ville @marseille #AJamaisLesPremiers », c’est par un message sur Twitter illustré d’une petite vidéo préparée à l’avance que Dimitri Payet a fait savoir sa joie de voir le Paris Saint-Germain s’incliner face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions. Si ce tweet, volontiers chambreur et de bonne guerre, a fait rugir de plaisir les supporters de l’Olympique de Marseille, du côté de ceux du PSG, Dimitri Payet aura au moins permis de ricaner. Certains ont rappelé qu’en 2011 ce dernier était allé au clash pour quitter l’ASSE pour rejoindre Paris, d’autres ont, eux, taclé plus brutalement le joueur marseillais, en ramenant cela à l’éternelle critique fait contre Dimitri Payet, à savoir son absence de palmarès que ce soit en club ou avec la France.

« Quand le seul trophée de sa carrière c’est la Coupe de la Réunion en 2004, je pense qu’il faut faire faire un minimum profil bas. La démagogie est toujours mauvaise conseillère... », a notamment riposté Florian Gazan, qui oeuvre sur RTL. Cela lui a évidemment valu un déluge d’insultes et de menaces en tous genres, 2020 n'étant visiblement pas l'année de la diplomatie sur les réseaux sociaux. Cette finale aura au moins prouvé que l'ère du chambrage bon enfant est terminée quel que soit le club que l'on soutient, et encore plus si on se fout royalement du PSG et de l'OM.