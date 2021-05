OM : Payet accuse les arbitres !

Dans : OM.

Dimanche soir, le match entre l’OM et Metz a duré plus de 100 minutes, la VAR ayant décidé de jouer les arrêts de jeu.

Au début du temps additionnel, Metz a obtenu un penalty que Hakim Ben El Hadj et ses assistants vidéo ont mis énormément de temps à accorder aux Grenats. Cinq minutes plus tard, l’arbitre renvoyait les 22 acteurs aux vestiaires… avant de finalement checker la vidéo et accorder un penalty à l’OM pour une faute sur Alvaro Gonzalez. Au bout de la nuit, Arek Milik égalisait à la 103e minute de jeu. Fautif sur le penalty accordé à Metz, Dimitri Payet a évoqué cet arbitrage extrêmement lent au micro de Canal +. Et pour l’ancien meneur de jeu de West Ham, qui connaît l’intensité de la Premier League, il est impératif que les arbitres prennent plus rapidement leurs décisions, même lorsque l’assistance vidéo intervient.

« Sur ma main, il y a penalty. C’est incontestable. Après ce qui me gêne c’est de devoir attendre une demi-heure la décision alors que quatre personnes décortiquent les images dans un camion et que trois arbitres sont sur le terrain. Il faut que tout le monde se remette en question. Il y a des coupures de cinq minutes dans les matches, six changements… On doit apporter des changements si l’on veut voir du spectacle, des occasions, des buts. Prenons exemple sur l’Angleterre, j'y ai joué, le jeu n’est pas interrompu tout le temps pour des petits contacts. Sans intensité, les rencontres perdent de la saveur » a fustigé Dimitri Payet, lequel a également piqué le FC Metz en expliquant qu’il fallait deux équipes et un terrain correctement arrosé pour voir un bon match de football, ce qui n’était pas le cas dimanche soir, l’affiche en clair sur C8 n’étant pas vraiment emballante malgré un finish rocambolesque.