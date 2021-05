OM : Marseillais à vie, Payet se confie sur l'avenir

Dans : OM.

« Marseillais à vie », Dimitri Payet, lié à l’OM jusqu’en juin 2024, a bien l’intention de terminer sa carrière à Marseille.

De retour à un excellent niveau sous les ordres de Jorge Sampaoli après un début de saison compliqué, Dimitri Payet a de nouveau clamé son intention de s’investir dans la durée à Marseille au micro de Téléfoot. Faisant part de son amour pour le club phocéen, Dimitri Payet a confirmé qu'il souhaitait s’investir dans le club après sa carrière de footballeur professionnel, alors que son contrat signé sous la présidence de Jacques-Henri Eyraud prévoit une reconversion à l’OM pour l’international tricolore.

« Je suis revenu à Marseille pour que l’on ne me pardonne rien, c’est une motivation pour moi. Je travaille pour laisser une trace ici parce que j'aurais passé les trois-quarts de ma carrière ici et je compte m'investir encore quand j'aurai terminé. C'est mon club, ma ville, mon stade. J'espère que l'on gardera une trace et un bon souvenir de moi-même si tout n’a pas toujours été rose. Mais c’est comme ça quand on est amoureux » a détaillé Dimitri Payet, lequel a ensuite comparé Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli, deux entraîneurs avec qui le courant passe bien pour le Réunionnais.

« Bielsa m’a fait passer un cap. Il ne me lâchait jamais, il m’avait cerné, il savait qu’il fallait me tenir concentré tous les jours, chaque entraînement, chaque minute. Quand ça va bien, on a tendance à se relâcher mais lui, il ne voulait pas que je baisse de rythme ne serait-ce qu’une seconde. Sampaoli me demande d’être le Payet qu’il a regardé jouer dans le passé. En arrivant, il m’a dit qu’il voulait m’aider à retrouver mon meilleur niveau. On a tout de suite été d’accord là-dessus, on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de vidéos. A partir de là, tout était clair et j’essaie de lui rendre cette confiance qu’il m’a donné dès qu’il est arrivé ». Avec le départ de Thauvin au Mexique, l’entraîneur de l’OM comptera d’autant plus sur Dimitri Payet pour animer son attaque la saison prochaine…