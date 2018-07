OM : Payet à West Ham, le coup de bluff tombe à l'eau

Dans : OM, Mercato, Premier League.

La folle rumeur d’un intérêt de West Ham pour récupérer Dimitri Payet aura fait de l’effet la semaine dernière, donnant un étonnant tournant à l’été annoncé comme calme du capitaine marseillais.

Mais les annonces de contacts avancés entre les représentants de l’international français, et son ancien club où il a conservé des fans malgré son départ chaotique, n’ont pas perturbé le moins du monde le club provençal. S’il s’agissait d’une manœuvre pour obtenir une revalorisation de son contrat actuel, cela ne devrait pas fonctionner non plus.

Selon Yahoo Sport, la sérénité est totale à l’OM en ce qui concerne ce dossier, où on ne voit pas une seule seconde Dimitri Payet demander un transfert, et encore moins à West Ham où les conditions dans lesquelles il est parti restent tout de même en travers de la gorge des dirigeants. Autant dire que Payet, qui a tout de même fait un énorme sacrifice en disputant la finale de l’Europa League pour l’OM bien que blessé au point de se priver ensuite de Coupe du monde, n’a pas l’intention réellement de quitter l’OM dans les prochaines semaines.