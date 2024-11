OM ‍: Paul Pogba détourné par le Paris FC, l'énorme surprise

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Libre et autorisé à reprendre la compétition au mois de mars, Paul Pogba fait l’objet de rumeurs intenses l’envoyant à l’OM. Mais le champion du monde 2018 pourrait recevoir d’autres offres en provenance de clubs français.

Libéré par la Juventus Turin, Paul Pogba est libre de choisir son futur club. L’international français ne s’en est pas caché, il rêve de revenir en force en Equipe de France afin de disputer la Coupe du monde 2026. Pour cela, le choix de son prochain club sera crucial, et l’ancien joueur de Manchester United aurait déjà écarté des destinations exotiques telles que l’Arabie Saoudite ou les Etats-Unis. Une très bonne nouvelle pour l’OM, dont le conseiller sportif Mehdi Benatia est en contact avec le clan Pogba pour faire venir le joueur de 31 ans dans la cité phocéenne. Après avoir recruté Adrien Rabiot en septembre, Marseille rêve de ce deuxième gros coup au milieu de terrain.

L’OM répond officiellement à la rumeur Pogba https://t.co/Tnwd8IeoR4 — Foot01.com (@Foot01_com) November 24, 2024

Mais pour le joueur, cela a tout de la fausse bonne idée selon Laure Boulleau. Sur le plateau du Canal Football Club, la consultante de la chaîne cryptée a plutôt conseillé un autre club français à Paul Pogba… le Paris FC. Tout fraichement racheté par la famille Arnault, l’actuel leader de Ligue 2 offrirait un cadre plus serein à Pogba, avec sans doute moins de pression et la possibilité de se relancer en deuxième division le temps de reprendre le rythme de la compétition.

Laure Boulleau envoie Paul Pogba au Paris FC

« Pogba à Marseille ? Je pense que ce n’est pas le bon endroit pour lui psychologiquement et physiquement. Il va devoir se remettre d’aplomb. Et puis au milieu de terrain, je trouve qu’il y a ce qu’il faut à l’OM. S’il avait été latéral, j’aurais dis oui car ils ont besoin de latéraux. Mais au milieu, ce n’est pas un secteur qu’il faut renforcer. Et ce n’est qu’une hypothèse mais le Paris FC ce serait plutôt un bon truc pour lui. Pourquoi pas ? Ca ferait un gros coup de pub pour le PFC » a analysé Laure Boulleau, qui imagine nettement plus Paul Pogba dans le club francilien en Ligue 2 plutôt que sous le feu des projecteurs et potentiellement des critiques à l’Olympique de Marseille. La star tricolore sera libre de faire son choix et du côté des supporters phocéens, on espère voir La Pioche prendre la direction de la Canebière même s’il est encore trop tôt pour savoir si cela est vraiment une bonne idée.