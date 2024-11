L’OM répond officiellement à la rumeur Pogba

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Officiellement libéré par la Juventus Turin, Paul Pogba est régulièrement cité comme une cible de l’OM. Une rumeur à laquelle Roberto De Zerbi a publiquement réagi après le succès marseillais à Lens.

Suspendu pour dopage durant plus d’un an, Paul Pogba a officiellement été autorisé à reprendre la compétition au mois de mars par le Tribunal arbitral du Sport. Une excellente nouvelle pour l’international français, qui n’attendait que ça et qui va pouvoir reprendre le cours de sa carrière. Mais où ? Telle est la question alors que le champion du monde est libre, après la résiliation de son contrat d’un commun accord à la Juventus Turin. Les pistes saoudiennes et américaines ont vite été évoquées pour Paul Pogba, mais le joueur de 31 ans souhaite poursuivre sa carrière en Europe afin de rester compétitif et viser une place dans le groupe de l’Equipe de France pour la Coupe du monde 2026.

De Zerbi répond à la rumeur Pogba après la victoire à Lens

Sauvé par la VAR, l’OM éteint Bollaert https://t.co/aLnuW9YMbf — Foot01.com (@Foot01_com) November 23, 2024

Dans cette optique, une signature à l’OM reste possible alors que son nom est évoqué chaque jour ou presque dans la cité phocéenne. Roberto De Zerbi a été interrogé à ce sujet après la victoire de son équipe à Lens (1-3). « Pogba ? J'aime les joueurs qui sont forts » a d’abord lancé le coach italien, qui ne dirait sans doute pas non à un trio composé de Pogba, Rabiot et Hojbjerg au milieu de terrain, avant de nuancer tout de même. « Mais pour le moment, il n'y a rien. J'aime mes joueurs. Je les connais bien et je leur fais confiance » a conclu Roberto De Zerbi, qui n’en dira pas plus au sujet de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille, alors que cette piste serait active grâce à Mehdi Benatia.

Le conseiller de Pablo Longoria, futur directeur sportif du club phocéen, connait bien l’ex-milieu de terrain de la Juventus Turin et l’a contacté après la décision du Tribunal arbitral du sport. Pour lui témoigner sa joie à l’idée de le voir reprendre la compétition bien sûr, mais pas uniquement. Le dirigeant marocain a bien dans un coin de la tête l’intention de faire venir Paul Pogba à Marseille. Une potentielle signature d’envergure dont Roberto De Zerbi refuse toutefois de parler alors que son milieu de terrain a brillé à Lens, disposé dans une nouvelle organisation avec Rongier au soutien de Rabiot et Hojbjerg.