OM ‍: Pau Lopez envoyé sur le banc, Marseille en rêve

L'OM a subi une nouvelle défaite en Ligue 1 ce week-end face à Monaco. La performance de Pau Lopez n'a pas rassuré sur la Canebière.

A Marseille, la période des doutes est encore loin d'être mise de côté. La récente défaite sur la pelouse de Monaco en Ligue 1 a mis en avant des carences problématiques. En défense, l'équilibre est très précaire. Pau Lopez est concerné. Le portier espagnol peine à se montrer au niveau depuis le début de la saison. Sur les trois dernières rencontres, l'ancien de la Roma a d'ailleurs encaissé 10 buts. Beaucoup trop pour les fans et observateurs de l'OM, qui ne seraient pas contre un peu de turnover au poste de gardien de but.

Pau Lopez remis en question à Marseille

Sur les réseaux sociaux, dont X, nombreux sont ceux qui voudraient voir Ruben Blanco, voire Simon Ngapandouetnbu avoir leur chance dans les cages marseillaises. « Blanco est méritant tout autant que Simon donc oui faudrait commencer à regarder ce qui ce fait derrière Pau » ; « Blanco ? Absolument. Ça permettrait à Pau Lopez de se remettre en question. Et de se rendre compte qu'il n'est pas au niveau en ce moment » ; « Vu le niveau de de pau Lopez tu mets un joueur de champ il fait pas pire que lui donc oui faut lui laisser sa chance à d'autres » ; « Il nous faut simplement un gardien de classe mondiale je comprends pourquoi les dirigeants ont pas pris Bounou » ; « Avec Pau Lopez même s’il faut tester Simon je dis oui!! » ou encore « Pour que Pau sorte de sa zone de confort et qu'une concurrence se mette en place, oui », pouvait-on notamment voir comme commentaires sur le réseau social d'Elon Musk. A Gennaro Gattuso de désormais assumer ses choix en laissant Pau Lopez ou bien en décidant de créer un gros changement à ce poste. On pourra déjà en avoir un aperçu jeudi soir en Ligue Europa. L'OM reçoit en effet Brighton au Stade Vélodrome après son match nul sur la pelouse de l'Ajax.