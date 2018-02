OM : Pas de tifo payé par Netflix, Depardieu annulé, les Ultras divisés

Dans : OM, Ligue 1.

Le match entre l'OM et Bordeaux, ce dimanche soir au Vélodrome, a donné lieu à quelques rebondissements ces dernières heures. En effet, alors que deux tifos spectaculaires étaient annoncés, certains supporters ont été stupéfaits d'apprendre que c'est la société Netflix qui avait financé l'opération afin d'assurer la promotion de la deuxième saison de la série Marseille, dont Gérard Depardieu est la vedette. L'acteur avait même été invité par l'Olympique de Marseille afin de donner le coup d'envoi symbolique de cette rencontre.

Sauf que ce financement par une grosse société américaine d'un tifo des Yankee a mis en colère les autres associations, lesquelles estiment que ce groupe a vendu son âme au diable ce qui est contraire aux valeurs. Résultat, Gérard Depardieu ne donnera pas le coup d'envoi, et les Yankee ont finalement renoncé au dernier moment à sortir ce tifo financé par Netflix. Michel Tonini, patron des Yankee, s'est expliqué sur cette étonnante histoire au micro de RMC : « On voulait un magnifique tifo pour OM-Bordeaux. La proposition de Netflix a été une aubaine ! J’aimerais bien qu’il y ait à chaque match un partenaire qui nous paye le tifo : tant qu’on ne doit pas y faire figurer une marque, je ne vois pas où est le souci ! Netflix voulait juste qu’il y ait un beau tifo le jour de leur promo, et alors ?! Un tifo gratuit, c’est génial ! Il n’y a pas de drame. Maintenant, le gars de Netflix est au bord du suicide depuis que c’est le bordel avec ce tifo. Il n’y a qu’à Marseille qu’on voit ça… » Voilà une bonne idée pour la saison 3 de Marseille...