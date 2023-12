OM ‍: 7 internationaux partants, Gattuso va bricoler

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Comme beaucoup d’autres pensionnaires de Ligue 1, l’Olympique de Marseille sera diminué pendant la Coupe d’Afrique des Nations. Le club phocéen risque de perdre sept internationaux pendant la compétition. Une période qui s’annonce difficile pour l’entraîneur olympien Gennaro Gattuso.

Après le match nul concédé face au Racing Club de Lens (0-0) vendredi, Michel Der Zakarian a poussé un double coup de gueule. En plus de l’arbitrage de Stéphanie Frappart, l’entraîneur de Montpellier s’est plaint de ses joueurs qui se ménagent pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. De son côté, Gennaro Gattuso n’a pas ce problème. Mais la CAN, qui se jouera du 13 janvier au 11 février, limitera également ses choix après la trêve hivernale.

Le coach de l’Olympique de Marseille pourrait être privé de sept internationaux pendant ce mois de compétition. Le Maroc devrait convoquer Azzedine Ounahi et Amine Harit, pendant que le Sénégal s’appuiera probablement sur Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Le club phocéen peut aussi s’attendre à la convocation de son défenseur central Chancel Mbemba avec la République démocratique du Congo. Enfin, le jeune ailier François-Régis Mughe pourrait être appelé avec les Lions Indomptables du Cameroun.

Longoria devra assumer

Autant dire que l’Olympique de Marseille sera diminué lors des quatre journées de Ligue 1 qui se joueront pendant la CAN. Le pensionnaire du Vélodrome recevra Strasbourg et Monaco, avant un déplacement à Lyon et la venue de Metz. En cas de difficultés durant cette période, Pablo Longoria n’échappera pas aux critiques sur la composition de son effectif. Lui qui se montrait serein sur le sujet en août dernier.

« On doit faire avec, réagissait le président marseillais. C'est une donnée que l'on tient en considération en faisant un recrutement, mais ça ne serait pas juste ni respectueux de faire une équipe en fonction de la CAN. On créé une équipe pour toute une saison et pour l'avenir, on ne peut pas baser une stratégie sur un mois. » Reste à savoir si l’Olympique de Marseille envisage de recruter pour compenser certaines pertes.