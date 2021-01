OM : Pas de prime, pas de prolongation, Thauvin est cash

Dans : OM.

Début d’année difficile pour l’Olympique de Marseille et notamment pour ses cadres offensifs que sont Florian Thauvin et Dimitri Payet.

Le dernier cité est toujours hors de forme malgré quelques éclairs, ce qui ne l’empêche pas d’avoir déjà du mal à convaincre son entraineur de le titulariser à chaque match. Concernant le champion du monde, la situation est différente puisqu’il arrive en fin de contrat, et ne négocie désormais plus pour une prolongation. En effet, ce samedi L’Equipe et RMC révèlent que Florian Thauvin a refusé un nouveau contrat de trois ans avec augmentation de salaire. Le bonus financier était léger, mais étant donnée la situation économique à l’OM comme ailleurs, l’effort avait été fait par la direction pour récompenser celui qui est son meilleur buteur de ces dernières années.

La proposition a néanmoins été balayée par Florian Thauvin, qui n’a pas accepté les 450.000 euros par mois proposés, et a surtout regretté l’absence d’une prime à la signature, comme cela se fait de plus en plus pour les joueurs en fin de contrat. Une prime qu’il pense retrouver aisément avec un changement de club, idée à laquelle il s’est fait depuis désormais pas mal de temps. L’espoir de le voir prolonger est donc désormais quasiment à oublier, à moins d’un nouvel effort effectué par la direction de l’OM. Tout cela sans oublier le fait que l’ambiance est délétère dans le vestiaire marseillais, où Thauvin et Payet ne s’entendent pas du tout, avec un récent règlement de compte à la clé. Pas de quoi inciter l’ancien bastiais à s’engager sur le long terme, alors que le numéro 10 a lui un contrat lissé jusqu’en 2024 tout de même.