OM : Pas de panique à Marseille, MacHardy a LA réponse

Vendredi soir, l’Olympique de Marseille a abandonné deux points précieux dans la course à la Ligue des Champions, au Stade Vélodrome contre Amiens (2-2).

L’équipe d’André Villas-Boas menait pourtant 2-0 à cinq minutes de la fin. Mais face à de valeureux Picards, lesquels n’ont rien lâché jusqu’à la dernière seconde, Marseille a craqué dans le temps additionnel. Une véritable désillusion pour l’OM, qui s’apprête maintenant à vivre deux semaines difficiles avec un déplacement périlleux à Montpellier et la réception du Paris Saint-Germain. Mais pour Jonatan MacHardy, le style de jeu marseillais convient mieux à ce genre de rencontre qu’à la réception de plus petites équipes à domicile. Pas de quoi s’inquiéter, donc.

« L'OM est fragile. Et ce match nul contre Amiens, c'est le symbole de cet OM. Quand tu es Marseille, quand tu es au Vélodrome, que tu es chez toi, que tu mènes 2-0, tu prends le penalty, OK. Mais tu dois être capable de verrouiller et de terminer le match sereinement. Là, on a l'impression qu'ils ont paniqué. Et c'est inquiétant. Ce qui est impératif pour l'OM, c'est de prendre au moins trois points sur la série des deux matchs qui arrivent. Et ça va être très compliqué parce que c'est Montpellier et Paris. En revanche, face au MHSC, qui est une équipe sympathique et de qualité, c'est typiquement le genre de déplacement où Marseille a tout pour s'imposer. C'est un peu comme le match face au LOSC. L'OM a du mal à faire le jeu. S'ils arrivent à rester solides et à aller très vite devant, ou à miser sur un exploit de Payet, c'est un peu plus dans leurs cordes en ce moment » a indiqué sur RMC le consultant, pour qui un succès de Marseille à la Mosson le week-end prochain ne serait donc pas étonnant.