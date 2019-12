OM : Villas-Boas veut pulvériser le record de Bielsa à Marseille !

Dans : OM.

Vainqueur de Bordeaux dimanche soir en clôture de la 17e journée de Ligue 1 au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a enchaîné une sixième victoire consécutive.

Forte de cette incroyable série, l’équipe d’André Villas-Boas s’est envolée à la deuxième place du classement, et compte dorénavant six points d’avance sur le nouveau troisième, à savoir Lille. Désormais, l’objectif de l’OM sera d’enchaîner avec un septième succès de rang, cette fois-ci face à Metz en déplacement samedi prochain. En cas de victoire, les partenaires de Steve Mandanda ne seraient alors plus très loin d’égaler le record du nombre de victoire consécutives en Ligue 1, lequel date de 2014 avec Marcelo Bielsa. Un objectif que le coach phocéen André Villas-Boas a en tête…

« On doit faire notre travail et gagner à Metz. On a une bonne marge pour bien se reposer et préparer sereinement cette rencontre. J’espère qu’on sera capables de gagner encore les deux matchs qu’il reste jusqu’à Noël (et ainsi aligner 8 victoires de suite). On était un peu déçus à la mi-temps parce que notre travail n'a pas été payé d'un but, mais pour moi notre première période est aussi bonne que la seconde, on a dominé tout le match. Steve Mandanda a été décisif toute cette saison, mais il n'a pas fait un arrêt du match, on a tiré 24 fois... Le but d'Amavi nous a donné ce boost de confiance qui nous a manqué en première période. Après, on a fait un match parfait » a lancé après la victoire contre Bordeaux le coach olympien, dont l’ambition et la clarté dans le discours font évidemment l’unanimité chez les supporters de l’Olympique de Marseille.