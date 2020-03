OM : Pas de panique, Marseille ne coule pas à pic !

Dans : OM.

L'OM risque de voir Rennes et Lille revenir un peu plus près au classement après le nul contre Amiens. Mais à Marseille on ne panique pas.

Il n’y a pas péril en la demeure, mais du côté de l’Olympique de Marseille on espérait profiter de la venue d’une équipe d’Amiens dans le dur depuis des mois pour prendre une option supplémentaire sur la place de dauphin du PSG. Oui mais voilà, une fin de match ratée a permis à l’ASC de ramener un point du Vélodrome. Et si Rennes, qui reçoit Montpellier, et Lille, qui accueille l’OL, s’imposent alors forcément la pression va augmenter sur la formation d’André Villas-Boas. Cependant, alors que l’on va entamer le dernier quart de la saison de Ligue 1, on ne s’affole pas du tout du côté de la Commanderie.

Comme le rappelle Bouna Sarr, l’Olympique de Marseille a tout de même un peu de marge et il serait incompréhensible de trembler à cet instant du Championnat. « On a pu le voir contre Strasbourg, contre Brest, c'étaient déjà deux alertes. On continue à apprendre. On voit qu'on se relâche en fin de match. Il reste encore des matchs, il faut s'en servir. Si on perd de la sérénité ? Non, non. Il ne faut pas tout remettre en question. Cela aurait été mieux pour le capital confiance d'avoir gagné. On sait qu'on aura un déplacement pas facile à Montpellier et derrière on enchaine Paris à domicile. On voit que ça peut se resserrer si nos concurrents gagnent leur match. La marge sera moindre, mais on est toujours devant, ce sera à eux de venir nous chercher. À nous de gagner les prochains matchs », a confié Bouna Sarr, très confiant pour la suite de la saison de l’OM, même si évidemment il faudra se montrer plus attentif jusqu’au soir de la 38e journée.