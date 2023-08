OM ‍: Papin témoigne, la rumeur Longoria est bien fondée

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

De retour à l’Olympique de Marseille depuis novembre dernier, Jean-Pierre Papin travaille en tant que conseiller de Pablo Longoria. L’occasion pour lui de confirmer la réputation du président marseillais.

Au moment d’annoncer le retour de Jean-Pierre Papin, Pablo Longoria avait prévenu. Le président de l’Olympique de Marseille ne voulait pas d’un « rôle politique » pour la légende marseillaise. C’est donc en tant que conseiller de l’Espagnol que l’ancien attaquant travaille au quotidien. Parmi ses tâches, JPP s’occupe d’un projet visant à rapprocher les anciens Marseillais du club phocéen.

« Il y a un projet qui me tient à cœur, c’est le projet "OM légendes", a confié Jean-Pierre Papin à La Provence. On a des joueurs qui peuvent transmettre la passion et les valeurs olympiennes. Aussi, à partir du moment où un joueur qui a porté le maillot de l’OM a des soucis un jour, on est là pour essayer de l’aider au maximum. Pablo a eu une très riche idée en voulant aider et ramener les anciens. Maintenant il faut faire vivre cette idée, tout simplement. »

Longoria fidèle à sa réputation

Dans le même temps, le Ballon d’Or 1991 épaule Pablo Longoria pendant ce marché des transferts. Jean-Pierre Papin peut ainsi constater que le président n’a pas volé sa réputation. D’après lui, le dirigeant olympien est bien un véritable passionné qui s’appuie sur une large connaissance du football et sur un réseau important. « Le fait d’être conseiller de Pablo, c’est quelque chose d’assez impressionnant parce qu’on a un président qui est passionné par ce qu’il fait et qui a une connaissance du football que j’ai rarement vue », a-t-il encensé.

« Et surtout, il a un réseau qui est exceptionnel. Même s’il a ses idées, c’est quelqu’un qui écoute et qui parle beaucoup. A la fin, c’est lui qui fait des choix, et jusqu’à preuve du contraire, il ne s’est pas beaucoup trompé. Je pense qu’il faut lui faire confiance. Cette année encore, il a fait un mercato qui est digne de l’OM », a souligné Jean-Pierre Papin, impressionné par le recrutement réalisé.