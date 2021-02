OM : Panic-buy, Liverpool va renchérir pour Caleta-Car

Dans : OM.

Dimanche après-midi, Liverpool était tout proche de s’offrir Duje Caleta-Car, le défenseur central de l’Olympique de Marseille.

A la recherche d’un joueur dans ce secteur de jeu afin de compenser l’hécatombe de blessés qui touche son effectif, Jürgen Klopp apprécie le profil du Croate de 24 ans. C’est ainsi que des négociations rapides ont été menées dimanche entre Liverpool, Marseille et Duje Caleta-Car. Rapidement, les Reds ont trouvé un accord avec le vice-champion du monde 2018. En revanche, Pablo Longoria a fermé la porte à un départ de « DCC » sur les bords de la Mersey, estimant qu’il n’aurait pas suffisamment de temps pour lui trouver un remplaçant dans les dernières heures du mercato.

Le dossier semblait clos, mais ce n’est pas le cas selon Nabil Djellit. A en croire le journaliste de France Football, Liverpool pourrait revenir à la charge dans les prochaines heures avec une proposition financière plus conséquente dans le but de faire céder l’Olympique de Marseille, et cela même si RMC affirme que l'OM est totalement décidé à refuser toutes les offres pour DCC. « Radonjic au Herta Berlin en prêt... Pas totalement mort pour Caleta Car à Liverpool, ça négocie toujours. Encore faut-il trouver un remplaçant... Des profils sont proposés à Longoria » a publié le journaliste de France Football, pour qui la capacité de Pablo Longoria à trouver un successeur à Duje Caleta-Car sera cruciale dans le transfert ou non du Croate chez les Reds. Grand prospecteur, le directeur sportif espagnol a forcément des noms de défenseurs centraux sous le coude. Reste à voir si un deal est possible dans les ultimes heures du mercato avec l’un d’entre eux, ce qui n’est évidemment pas gagné dans la mesure où aucun club européen ne souhaite perdre un titulaire le jour de la fermeture du marché des transferts.