OM : Caleta-Car était dans l'avion, Marseille annule son transfert

La dernière journée du mercato promet d’être riche en rebondissements à Marseille, qui a failli perdre Duje Caleta-Car dimanche soir.

Confronté à une hécatombe de blessures en défense, Liverpool a soumis une proposition officielle à l’Olympique de Marseille pour l’international croate de 24 ans. En parallèle, le club de la Mersey s’était rapidement mis d’accord avec Duje Caleta-Car, lequel a rejoint l’aéroport de Marignane dans la soirée en attendant un dénouement positif des négociations entre Marseille et Liverpool. Pour l’heure, aucun prix n’a filtré mais nul doute que Liverpool était prêt à payer le prix fort afin de combler un énorme manque au sein de son effectif à 24 heures de la fin du mercato. En dépit d’une situation économique difficile, l’Olympique de Marseille a fait le choix fort de refuser l’offre de Liverpool pour son défenseur central, à en croire les informations de RMC.

Le média, qui cite une source proche de Duje Caleta-Car, affirme que les discussions ont échoué entre les deux clubs pour la simple et bonne raison que l’Olympique de Marseille redoutait de ne pas être en mesure de remplacer le Croate dans les temps, alors que le mercato ferme ses portes ce lundi soir à minuit. Malgré une proposition financière attractive, l’OM a mis fin aux discussions avec les Reds et a évidemment fait un grand déçu en la personne de Duje Caleta-Car, qui avait là une occasion unique de rejoindre le champion d’Angleterre en titre. La radio indique qu’il est hautement improbable que les discussions soient relancées ce lundi entre Liverpool et Marseille, même s’il est nécessaire de rester prudent dans la dernière ligne droite du mercato. De son côté, Pablo Longoria continue de chercher un milieu de terrain afin de remplacer Morgan Sanson, vendu mi-janvier à Aston Villa pour 18 ME bonus compris.