OM-Pana est un scandale, une preuve de plus tombe

Par Adrien Barbet

Très critiqué pour ses décisions litigieuses lors du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions entre l'OM et le Panathinaïkos, Michael Oliver a une nouvelle fois fait parler de lui avec une nouvelle décision contestée en Angleterre.

Décidément, il y a bien une réelle différence entre la Premier League et les autres championnats. À l'occasion de la défaite de l'OM contre le Panathinaïkos durant le troisième tour préliminaire pour accéder à la Ligue des Champions, Mattéo Guendouzi a concédé une main peu évidente dans la surface phocéenne. Après consultation de la VAR, Michael Oliver a décidé d'accorder un penalty aux Grecs, qui se sont ensuite imposés lors de la séance de tirs au but. Une indignation générale pour les Marseillais qui se sont sentis volés, encore plus avec la récente prestation de l'arbitre anglais lors d'un match de Premier League entre Manchester United et Tottenham. Une action similaire, voire beaucoup plus flagrante. Mais Michael Oliver n'a tout de même pas désigné le point de penalty.

L'OM volé, Michael Oliver la joue à l'Anglaise

Michael Oliver, l’arbitre qui a sifflé penalty sur la main de Guendouzi contre le pana n’a pas donné penalty sur cette action (après intervention de la VAR) 🤡 pic.twitter.com/2b6rbHL540 — Capitaine Dim ➐ (@MomoHusseini13) August 19, 2023

À la 27e minute du choc entre les Red Devils et les Spurs, sur une frappe tentée par Alexandro Garnacho, Cristian Romero contre le ballon de la main. Michael Oliver ne bronche pas et ne se fait même pas appeler par l'assistance vidéo pour vérifier l'action litigieuse. Une raison supplémentaire pour les Marseillais de crier au scandale, comme l'explique le journaliste Bruno Constant sur son compte Twitter. « Michael Oliver, l’arbitre qui avait refusé un penalty à l’OM et Guendouzi et accordé un autre pour le Pana pour une main de Guendouzi, a donc refusé d’accorder un penalty à Manchester United malgré cette main évidente. Incroyable » a déclaré le spécialiste du football anglais, devant l'incompréhension au sujet des décisions de l'arbitre britannique. De quoi rajouter de l'huile sur le feu pour l'élimination de l'OM aux portes de la C1.