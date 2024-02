Griezmann à l'OM, tout est prévu d'avance

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Attaquant légendaire de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a encore deux ans de contrat avec les Colchoneros. Concernant son avenir, Téléfoot a ressorti un document assez succulent.

Les paroles volent, les écrits restent, et encore plus les interviews. Du haut de ses 32 ans, Antoine Griezmann fait une carrière formidable, que ce soit avec l'Alético de Madrid ou avec l'équipe de France. On le sait, l'attaquant français ne devrait pas ranger ses crampons au placard en 2026 et l'une des destinations les plus souvent évoquées est la Major League Soccer, Antoine Griezmann étant un fan des Etats-Unis et encore plus de la NBA. Mais Saber Desfarges, le célèbre journaliste de Téléfoot, a retrouvé dans les archives de TF1 une interview de Griezmann réalisée alors qu'il évoluait encore à la Real Sociedad, le club qui l'a révélé à tout le monde. Et le buteur avait alors une idée pour sa carrière, alors qu'il ne savait pas encore ce qu'il l'attendait.

Griezmann rêvait de l'OM

Quand tu tombes sur une archive Téléfoot au boulot



Antoine Griezmann, alors à la Real Sociedad, sur l’OM pic.twitter.com/BvXQXptFjj — Saber Desfarges (@SaberDesfa) February 2, 2024

Face à la caméré de Téléfoot, Antoine Griezmann évoquait l'attrait qu'il avait pour l'Olympique de Marseille et son souhait de pourquoi pas rejoindre un jour ou l'autre le club phocéen. « J’aime bien Marseille, donc si un jour, ils m’appellent, pourquoi pas y aller ? Mais j’ai le temps d’y aller… », concédait l'attaquant alors qu'il venait à peine de franchir la vingtaine. Le temps a désormais passé, et s'il veut réellement jouer un jour avec le maillot de l'OM sur les épaules, alors ce sera lors de son prochain contrat ou jamais. Un doux rêve dont il est évident qu'il a peu de chance de se réaliser compte tenu des moyens financiers nécessaires pour recruter un joueur aussi talentueux. Mais Antoine Griezmann a toujours mené au mieux sa carrière, alors pourquoi pas une dernière grosse surprise qui ferait le bonheur du Vélodrome.