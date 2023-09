OM ‍: Pablo Longoria qui explose, Frank McCourt l’avait prévu ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Au coeur de la crise, Pablo Longoria est actuellement indécis sur son avenir à l'OM, à savoir s'il reste ou s'il décide d'abandonner le navire. Un cas que Frank McCourt avait prévu devant la jeunesse du dirigeant espagnol, et qui pèse la réflexion de ce dernier.

Le match nul obtenu par l’OM sur le terrain de l’Ajax (3-3) ce jeudi soir a permis de redonner un peu de sourire aux suiveurs du club olympien, qui a réalisé un match bien différent de ces dernières semaines, avec un nouveau système et un nouvel entraineur. Tout n’est pas réglé, mais au moins les joueurs marseillais ne se sont pas écroulés, alors que cela aurait pu être le cas vue la situation et le double avantage au score rapidement acquis par les Néerlandais.

Frank McCourt a glissé une clause terrible

Pour le côté sportif, cela tient donc encore la route. Au niveau de l’équipe dirigeante, c’est toujours le flou total sachant que Pablo Longoria n’a pas repris ses fonctions et le club continue d’être en pilote automatique. Le président de l’OM ne renonce pas totalement à ses fonctions, ayant stipulé qu’il n’avait pas présenté sa démission, mais ne compte plus travailler dans ces conditions. Un chemin sans issue pour le moment et qui ne pourra pas rester en l’état pendant des semaines. Voir ainsi Pablo Longoria exploser peut surprendre, mais c’était pourtant une option envisagée par Frank McCourt, dévoile L’Equipe.

Le propriétaire de l’OM avait nommé le dirigeant espagnol à ce poste en 2021, un peu à la surprise générale. Connu pour ses qualités de recruteur, Longoria provoquait légitimement le doute à son arrivée. Notamment sa capacité à tenir la pression d’être président d’un club souvent comparé à un volcan. Si cela avait plutôt bien tenu jusqu’à présent, le voir craquer ainsi devant des comportements qu’il juge comme menaçants entre dans le cadre d’une clause qu’avait souhaité mettre Frank McCourt dans le contrat de l’Espagnol. Même si le droit du travail français ne la reconnait pas, cette clause stipule qu’en cas de départ intempestif, Longoria doit tout simplement rendre plusieurs mois de salaire au club, sans bien évidemment toucher d’indemnités.

McCourt soutient Longoria officiellement

Le quotidien sportif affirme que cela fait partie des points qui font hésiter Pablo Longoria à claquer la porte aussi rapidement, à l’heure où il se retrouve pour le moment entre deux chaises, et hésite à continuer son aventure avec l’OM. Cette période de réflexion risque en tout cas de finir par faire réagir le propriétaire du club. Car si Frank McCourt a apporté son soutien officiel à son dirigeant, il va bien falloir se mettre en quête d’un nouvel entraineur, pacifier les relations avec les supporters, et continuer la gestion de l’OM au quotidien et pour les mois ou les années à venir.