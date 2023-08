OM ‍: Musa Barrow, la dernière folie de Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le recrutement de l’OM n’est toujours pas terminé et Marseille pourrait s’offrir un deuxième joueur offensif dans la dernière ligne droite du mercato après avoir bouclé la signature de Joaquin Correa.

Un accord total a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et l’Inter Milan pour le prêt avec option d’achat de Joaquin Correa, une opération dont le montant total est inférieur à 15 millions d’euros. Encore un beau coup avec un bon joueur à relancer de la part de Pablo Longoria, qui n’en a pas encore fini avec son mercato estival. Comme indiqué ce vendredi par La Provence, l’OM cherche encore un latéral droit pour doubler le poste de Jonathan Clauss. Dans le secteur offensif, Pablo Longoria et Javier Ribalta restent à l’affût d’une éventuelle opportunité.

Le nom de Wilson Isidor est toujours sur quelques lèvres, L’Equipe ayant expliqué jeudi que la piste menant au Français du Lokomotiv Moscou n’étant pas encore refermée à 100 % puisque Correa est considéré comme un ailier gauche tandis que Wilson Isidor est davantage perçu comme un second attaquant par l’état-major de l’OM. En plus de la piste de l’ancien Rennais, le club phocéen a des yeux en Série A et surveille un international malien selon les informations du site Afrik-Foot. Le média explique que l’Olympique de Marseille « s’intéresse de très près » à Musa Barrow, deuxième meilleur passeur de la Série A la saison dernière avec Bologne.

Musa Barrow, une opportunité à 7 millions d'euros pour l'OM

Ailier gauche à l’instar de Joaquin Correa, l’international gambien a réalisé une saison pleine avec 3 buts et 8 passes décisives sous les couleurs de Bologne, un club qu’il a rejoint il y a trois ans dans le cadre d’un transfert remarqué à 15 millions d’euros en provenance de l’Atalanta Bergame. Également capable d’évoluer en soutien d’un attaquant axial ou sur le côté droit, Musa Barrow s’est imposé au fil des années comme l’une des valeurs sûres du championnat italien et sa valeur marchande n’excède pas la quinzaine de millions d’euros, d’autant que son contrat avec Bologne expire dans deux ans. Une aubaine pour Marseille, qui pourrait se mettre sur les rangs pour l’accueillir dans les prochains jours afin d’étoffer encore davantage un secteur offensif déjà fourni avec Correa, Ounahi, Harit, Ndiaye, Aubameyang, Vitinha et Sarr. Mais le club italien est d’ores et déjà prévenu, dans le cas où l’OM passerait à l’offensive, Pablo Longoria n’a aucunement l’intention de dépenser plus de 6 à 7 millions d’euros dans le dossier du n°99 de Bologne.