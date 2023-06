OM ‍: Pablo Longoria en danger à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Chouchou des supporters de l'OM, Pablo Longoria traverse une première zone de turbulences, certains étant agacés de voir que chaque année le président marseillais change tout. La venue de Marcelino, dont il est proche, rajoute de la pression sur le président marseillais.

Après avoir tenté de faire signer Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, Pablo Longoria a finalement décidé de recruter son ami, Marcelino. Si le talent de ce dernier ne fait aucun doute, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi le président de l'Olympique de Marseille n'a pas fait de l'ancien entraîneur de Valence son choix numéro 1. Dans les GG du Sport, sur RMC, Sébastien Piocelle, ancien international Espoirs tricolore, et supporter auto-proclamé de l'OM avoue ne pas trop comprendre le choix de Pablo Longoria. Et Piocelle d'expliquer pourquoi ce choix mettait clairement le patron de l'Olympique de Marseille en grand danger.

Longoria fait quitte ou double avec Marcelino

🗣💬 "Longoria se mouille et se met en difficulté en choisissant Marcelino. C'est un très gros risque car c'est sa première aventure à l'étranger."



Sébastien Piocelle estime que le président de l'OM prend un risque après avoir choisi son ami Marcelino pour coacher l'OM. pic.twitter.com/chmGCNRdub — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) June 25, 2023

« Dans un monde idéal, on a tous envie de travailler avec ses amis, sa famille, sa femme, parce que l'on se connaît, il y a une certaine confiance qui s’est installée. Mais, là, on parle de haut niveau. Et, dans le haut niveau, forcément, il y a des résultats à avoir et encore plus à l’OM. Même si un entraîneur travaille bien à l’entraînement, il faut parfois du temps pour avoir des résultats. A Marseille, on ne laisse pas de temps, on l’a vu avec Igor Tudor, sifflé dès les matchs amicaux l’an dernier. En faisant venir Marcelino, Pablo Longoria se mouille vraiment, parce que là il n’a plus le même statut qu’à Valence, il est président de l’OM. Il a des responsabilités financières par rapport à Frank McCourt. J’aime beaucoup Longoria depuis qu’il est dans ce rôle de président et directeur sportif, mais là, il se met un peu en difficulté. A Nice, Galtier et Fournier étaient des amis, ça s’est mal terminé, idem à Caen entre Moulin et Pickeu. Je supporte l’OM, mais pour Marcelino ça sera la première expérience à l’étranger. Longoria prend un gros risque, et on sait qu’il était convoité par des clubs sur le marché, alors peut-être qu’il s’est dit qu’il fallait jouer sa carte personnelle », a expliqué Sébastien Piocelle, qui pense clairement qu'en cas de mauvais résultats Marcelino pourrait entraîner Pablo Longoria dans sa chute.