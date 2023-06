Officiel ‍: Marcelino est le nouvel entraîneur de l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Marcelino est le successeur d'Igor Tudor sur le banc de l'OM. Le club marseillais a officialisé l'arrivée de l'Espagnol ce vendredi soir. La durée de son contrat n'a pas été annoncée par l'OM mais le technicien de 57 ans a déjà réagi à sa venue. « Je tiens à remercier l’Olympique de Marseille de la confiance accordée. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total », a t-il indiqué sur le site du club phocéen.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 au poste d’entraîneur ✍️🔵⚪️



👉 https://t.co/84XCrAiLic pic.twitter.com/2IFuvaZWSB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 23, 2023

Après Séville, Villarreal, Valence ou encore l'Athletic Bilbao, Marcelino va connaître sa première expérience hors d'Espagne. Mais Javier Ribalta, directeur général du football à l'OM, est convaincu d'avoir fait le bon choix avec Marcelino. « L’arrivée de Marcelino s’inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club. Nos nombreuses discussions ont montré une détermination et une compréhension partagées. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau. Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière », a t-il justifié à propos de celui qui retrouvera Pablo Longoria comme à Valence en 2019.