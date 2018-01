OM : Oui l'OM avoue une très mauvaise affaire au mercato

Dans : OM, Mercato.

A quelques jours de la fin du marché des transferts, l’Olympique de Marseille n’a enregistré qu’un seul départ pour le moment, celui de Doria parti en prêt en Turquie.

Un joueur arrivé avec une flatteuse réputation et après un gros effort financier de Vincent Labrune, mais dont la carrière marseillaise s’est immédiatement compliquée. Déjà prêté par le passé, le Brésilien va de nouveau tenter sa chance provisoirement loin de l’OM, sans avoir la possibilité de rester à Malatyaspor, puisqu’il ne possède pas d’option d’achat. Autant dire que le défenseur central reviendra à la Commanderie en fin de saison, et que cela n’arrange pas les affaires du club provençal.

« Économiquement, ce n’est pas très intéressant pour nous car c’est un prêt. Mais humainement et sportivement, Matheus méritait qu’on l’aide à jouer. Il est jeune, il a besoin de jouer. Vous n’avez qu’à discuter avec Rolando, Luiz Gustavo et Lucas Ocampos, ils sont malheureux de le voir partir. Nous aussi, mais pour lui, c’est une bonne chose. Et je vous souhaite à tous, très sincèrement, d’avoir un fils comme Matheus », a une nouvelle fois comparé l’entraineur de l’OM, pour qui ce n’est clairement pas le comportement de Doria qui est à remettre à cause. Plutôt son niveau de jeu…